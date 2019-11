Elkann: "Deluso per le false accuse di GM contro Marchionne, che non può difendersi"

Alessandra Caparello 21 novembre 2019 - 17:19

“Deluso per le false accuse contro Marchionne, che non può certamente difendersi”. Così John Elkann, commentando la causa intentata da General Motors contro FCA, accusandola di aver inquinato le trattative sul contratto di lavoro pagando tangenti ai sindacati. “Non siamo preoccupati", ha detto Elkann definendo la causa "infondata”. La stessa società in una nota parla di “tentativo senza basi di distogliere l'attenzione dalle sfide proprie di quella società”, una “sconcertante manovra” che “viene in un momento in cui Fca sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte”.Il riferimento è al progetto di fusione con Psa che potrebbe trovare ora grosse difficoltà di attuazione.