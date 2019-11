Elite e Allianz Bank in partnership per la crescita delle imprese

simone borghi 27 novembre 2019 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Parte oggi la prima Elite Allianz Bank Lounge, con 14 nuove società selezionate che entrano in Elite grazie alla collaborazione con il Gruppo Allianz attraverso Allianz Bank Financial Advisors. Il modello della Elite Lounge fa leva sulla collaborazione tra Elite e il mondo bancario, corporate e dell’advisory. Le nuove realtà che entrano oggi a far parte del network Elite appartengono a 10 diversi settori di eccellenza dell’economia italiana e provengono da 6 diverse regioni. Il loro fatturato aggregato è pari a 520 milioni di Euro.Elite è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group dedicata alle aziende ad alto potenziale di crescita. Oggi Elite è un network globale di oltre 1.300 imprese da 45 Paesi diversi che nel loro complesso impiegano oltre 560.000 dipendenti e rappresentano oltre 36 diversi settori: dall’industria all’alimentare, dalla tecnologia ai beni di largo consumo.