Elite: al via Basket Loan, per fornire liquidità alle imprese italiane

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Prende il via oggi Basket Loan, il prodotto ideato da Elite, Fisg (Banca Finint) e Adb Corporate Advisory con l’obiettivo di veicolare in maniera concreta e diversificata nuova liquidità dal sistema bancario alle imprese italiane in questo momento di difficoltà. L’iniziativa, spiega una nota, consiste in un portafoglio di finanziamenti con durata fino a 5 anni, strutturato attraverso un processo di cartolarizzazione che beneficia delle garanzie del Fondo Centrale per un importo pari al 90% dei singoli prestiti. Basket Loan è uno strumento innovativo che prevede un processo di istruttoria interamente digitale che parte da una landing page dedicata http://basketloan.it/ offerta alle banche partner dell’iniziativa in cui le imprese clienti forniranno tutte le informazioni preliminari e necessarie per il processo di valutazione e istruttoria, finalizzato alla creazione del portafoglio riducendo così i costi.L’erogazione dei finanziamenti avviene entro tempistiche predefinite dal giorno della richiesta da parte delle imprese aderenti. La soglia minima della singola operazione è di 500mila euro, con durata massima pari a 5 anni con rimborso bullet e tasso fisso.