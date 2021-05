Elite: 13 nuovi ingressi in Italia, salgono a 1590 le società

Daniela La Cava 26 maggio 2021 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Nuovi ingressi in Elite, il private market del Gruppo Borsa Italiana oggi parte di Euronext. 13 in tutto le nuove società che appartengono a diversi settori, tra cui, tecnologia, prodotti per la persona e la moda, logistica. Sono distribuite geograficamente toccando diverse regioni d’Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Campania, e hanno una dimensione che spazia dai 10 milioni ai 500 milioni di euro di fatturato. Ad oggi Elite conta 1590 società di cui oltre 940 italiane.Le principali motivazioni che hanno portato queste nuove aziende ad entrare a far parte di Elite sono la volontà di avvicinarsi ai mercati dei capitali, pubblico e privato, l’accesso ad un set di strumenti manageriali per accelerare la crescita, l’interesse per i servizi e i prodotti di finanza innovativa per reperire capitali per la crescita, la formazione, la grande visibilità, oltre alla possibilità di networking da sempre elemento chiave della community delle aziende e dei partner Elite.Sono oltre 1400 le operazioni di finanza straordinaria che hanno coinvolto oltre 480 società Elite a livello globale per un totale di 16,3 miliardi di euro di valore delle transazioni, a dimostrazione del dinamismo delle società che fanno parte del private market di Elite.