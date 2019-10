Elica: in crescita marginalità e risultato netto nei 9 mesi

simone borghi 31 ottobre 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Nel corso dei primi nove mesi 2019 Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 355,9 milioni di euro, +0,2% rispetto allo stesso periodo del 2018 (-1,1% al netto dell’effetto cambio). A livello di mercato prosegue il trend negativo, che registra una riduzione della domanda mondiale del segmento cappe stimato al -1,1% nei primi nove mesi del 2019. Persiste in particolare il trend negativo in Nord America (-2,1%), mentre risultano in flessione anche le regioni asiatiche (-1,5%) dove, a fronte di una crescita in India, si assiste ad una riduzione della domanda cinese. Il mercato EMEA risente ancora delle dinamiche legate al mercato turco, mentre una leggera ripresa si registra in Europa occidentale, grazie in particolare a Francia, Spagna e Olanda.L’Ebitda normalizzato è pari a 32,6 milioni in aumento del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2018, con un margine sui ricavi del 9,2%. Al netto dell’effetto IFRS 16, l’EBITDA normalizzato è pari a 30,3 milioni, con un margine sui ricavi dell’8,5% (8,3% nei primi nove mesi del 2018). L’Ebit normalizzato è pari a 13,9 milioni rispetto ai 14,3 milioni dei primi nove mesi del 2018, per maggiori ammortamenti legati principalmente al pieno effetto degli investimenti a supporto dello sviluppo della nuova gamma prodotti lanciata nel 2018. Il conto economico si chiude con un utile netto di 5,9 milioni in crescita del 44,9% rispetto a 4,1 milioni dei primi nove mesi del 2018, grazie principalmente alle dinamiche sopra descritte. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019, al netto dell’effetto IFRS 16 per 11,2 milioni, è pari a -60,1 milioni, rispetto ai -66,5 milioni del 30 settembre 2018 (-56,3 milioni al 31 dicembre 2018).