Elica cede il 2,014% delle azioni proprie a Tamburi Investment Partners Spa

Alessandra Caparello 24 luglio 2019 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Elica S.p.A. cede il 2,014% del capitale a TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. Lo comunica la società leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina.L’accordo riguarda la cessione di n. 1.275.498 azioni proprie ad un prezzo concordato di 2 Euro per azione, per un valore complessivo di 2.550.996 Euro. Un’operazione che avviene in concomitanza all’acquisto da parte di TIP dell’intera partecipazione detenuta da Whirlpool EMEA S.p.A. in Elica – n. 7.958.203 azioni - pari al 12,568% del capitale sociale, a fronte del medesimo corrispettivo di 2 Euro per azione corrisposto da TIP in favore di Elica. A seguito di queste operazioni, in data 26 luglio 2019, TIP verrà a detenere il 14,582% del capitale di Elica S.p.A..“L’ingresso nel capitale sociale di Elica di un investitore del calibro di TIP, che crede nel nostro piano di crescita e nelle nostre peculiarità tecnologiche e di design ci rende molto orgogliosi.” – ha dichiarato il Presidente di Elica, Francesco Casoli - “Whirlpool è stato per noi in questi anni un azionista di riferimento che ha creduto nello sviluppo della nostra Società e rimarrà un importante partner commerciale per i prossimi anni”.Giovanni Tamburi, Presidente e Amministratore Delegato di TIP, dichiara. “Siamo orgogliosi di entrare a far parte della compagine di Elica, una delle grandi eccellenze italiane nel design, nella tecnologia e nei prodotti di alta gamma nel settore della ventilazione, filtrazione e purificazione dell’aria, concepiti per migliorare il welfare delle persone e dell’ambiente”.