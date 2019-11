Elica affida la gestione del canale e-commerce a Calicantus

simone borghi 5 novembre 2019 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Calicantus, agenzia specializzata in marketing omnicanale, racconta il caso di Elica: leader mondiale nella produzione di cappe e piani cottura aspiranti da cucina, che grazie all’e-commerce ha visto lievitare il fatturato online del 350% in meno di due anni. L’azienda ha adottato un modello innovativo di autofinanziamento e creazione di valore, puntando sul canale e-commerce dedicato ai consumabili e alla ricambistica, gestita in modalità full outsourcing da Calicantus.“Abbiamo affidato la gestione del nostro ecommerce a Calicantus, optando per un servizio full-outsourcing che ci liberasse da incombenze che non fanno parte del nostro core business – ribadisce Paolo Corradini, Ecommerce and Consumer Care Director di Elica - le vendite dello shop crescono costantemente ogni mese: una bella soddisfazione. Ma ancor più importanti per noi sono i risultati di customer satisfaction raggiunti”.I canali di vendita digitali non aprono solo nuove opportunità commerciali online, ma è ormai comprovato che influiscono nel fatturato complessivo dell'azienda, migliorando la customer satisfaction e la reputation, soprattutto in settori trascurati come la ricambistica.