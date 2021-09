Elica: accordo per cessione del 19% della divisione indiana, per Equita "condizioni migliori delle attese"

Daniela La Cava 28 settembre 2021 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Elica, capofila del gruppo attivo nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha annunciato di avere siglato un accordo che prevede la cessione a Whirlpool of India Limited del 19% del capitale sociale della controllata indiana Elica PB India Private unitamente agli altri soci indiani di minoranza che ne cedono un’ulteriore quota del 19%. Al perfezionamento dell’operazione, Whirlpool of India Limited arriverà a detenere circa l’87% di Elica PB India Private mentre Elica e il gruppo degli altri soci indiani di minoranza rimarranno azionisti della società indiana con una partecipazione di circa il 6% ciascuno. Contestualmente all’acquisto della partecipazione, si legge nel comunicato diffuso ieri a mercati chiusi, Elica PB India Private siglerà nuovi accordi di licenza di uso rispettivamente del marchio Elica e del marchio Whirlpool nel territorio indiano.Il corrispettivo per la vendita del 19% del capitale sociale della controllata indiana Elica PB India Private, nella quale Elica oggi detiene una quota di minoranza del 25,5%, sarà pari a circa 24,6 milioni di euro lordi (al cambio di ieri) e verrà corrisposto al netto delle ritenute d’acconto in un’unica soluzione alla data del perfezionamento dell’operazione che si prevede aver luogo entro il 30 settembre 2021. "Al closing è previsto che Elica PB India Private sottoscriva con il gruppo Whirlpool un contratto di fornitura e un trademark license agreement, che prevede l’uso del marchio Whirlpool sul territorio indiano per la commercializzazione di prodotti nel settore kitchen & cooking di quest’ultima - spiega la società - e con Elica un contratto di fornitura e un trademark & technical license agreement, che prevede l’uso del marchio Elica in via esclusiva sul territorio indiano perla commerci alizzazione di prodotti nel settore kitchen & cooking di quest’ultima, con una durata iniziale di sette anni e che prevedrà dei minimi garantiti di royalties"."Crediamo che questo cash-in possa essere re-investito in altre operazioni di M&A (dopo l’interessante acquisizione di EMC per 33 milioni di euro di EV a metà 2021, al fine di ampliare la gamma prodotti o crescere dimensionalmente in aree interessanti e sotto-penetrate quali il Nord America", commentano gli analisti di Equita sottolineando che la cessione "avviene a condizioni migliori delle nostre aspettative poiché Elica si assicura per alcuni anni royalties annue". Equita ha confermato la raccomandazione buy su Elica.