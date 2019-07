Elica: Mauro Sacchetto diventa il nuovo amministratore delegato

simone borghi 9 luglio 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Cambio ai vertici per Elica. Il cda della società leader nella produzione di cappe aspiranti da cucina ha nominato Mauro Sacchetto nuovo amministratore delegato e chief executive officer di Elica con effetto immediato al posto di Antonio Recinella.Dopo aver ricoperto la carica di ceo da novembre 2016, Recinella e la società hanno valutato di comune accordo che siano maturate le condizioni per avviare una transizione della leadership. Elica riconoscerà una indennità complessiva pari a 1,280 milioni di euro lordi che verranno corrisposti ad Antonio Recinella entro la fine di luglio 2019 a condizione della conferma dell’accordo in sede protetta.Tornando al nuovo ad, Mauro Sacchetto è nato a Vercelli nel 1959 e ha maturato una vasta esperienza internazionale in Usa, Europa ed Asia in aziende multinazionali leader in settori come Motori, Telecomunicazioni, Elettronica e Microelettronica ed ICT. Nella sua carriera ha ricoperto la carica di group ceo in Marelli Motori, group ceo di Datalogic, ceo in Bull Honeywell Compuprint, coo in Pirelli Oti; President & Chairman in Atena; ceo Pirelli Submarine System e Pirelli Broadband Solutions, presidente comitato di controllo di Saipem.