Elica: Giulio Cocci è il nuovo a.d. dopo dimissioni Mauro Sacchetto

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Elica ha annunciato che Mauro Sacchetto ha rassegnato le dimissioni, per ragioni personali, dalla carica di consigliere e amministratore Delegato di Elica. Il board del gruppo di Fabriano ha pertanto accettato le dimissioni e, previo parere del comitato nomine e remunerazione, con parere favorevole del collegio sindacale, ha nominato, per cooptazione, a partire da oggi Giulio Cocci (attuale direttore finanziario di gruppo della società) quale consigliere e amministratore delegato del gruppo.Cocci, classe 1970, è entrato in Elica nel 2018 come group controlling & investor relations director e ha ricoperto dal 2019 la carica di Group Cfo.