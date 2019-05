Elezioni europee, dati definitivi Viminale: Lega primo partito con 34,3%, Pd secondo ma perde 5 milioni di voti

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Arrivano i dati definitivi del Viminale sull'esito delle elezioni europee, successivamente allo scrutinio di 61.576 sezioni.La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia: si aggiudica 9.153.634 voti, pari al 34,33% delle preferenze. Boom di voti, se si pensa che nelle precedenti elezioni europee del 25 maggio 2014 la Lega prese 1.686.556 voti.I votanti in Italia sono stati 49.129.602.Il Partito democratico di Nicola Zingaretti supera il M5S e occupa il secondo posto con 6.050.351 voti ed un dato percentuale del 22,69%.Persi più di 5 milioni di preferenze, visto che nel 2014 il consenso era stato pari a 11.172.861 voti.Il Movimento 5 stelle è terzo in classifica con 4.552.527 voti per un 17,07%, rispetto ai 5.792.865 voti delle precedenti elezioni europee.Il M5S continua in ogni caso a far meglio di Forza Italia, che ha guadagnato 2.344.465 voti per un 8,79%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ha preso 1.723.232 voti per un 6,46%.