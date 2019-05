Elezioni europee: 'boom Lega, Pd supera M5S', Salvini esclude regolamento conti (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

"Boom Lega, Pd supera M5S". Così, in prima pagina, il Sole 24 Ore commenta l'esito delle elezioni europee in Italia. "A Strasburgo la Lega conquista 28 seggi (5 nelle precedenti elezioni europee), il Pd 18 (erano 31) e il M5S 15 (contro 17). In Francia Le Pen in vantaggio sul presidente della Repubblica Macron. In Germania la Cdu della Merkel resta prima ma perde consensi, exploit dei Verdi. Trionfo del sovranista Orban in Ungheria".Viene riportata la dichiarazione del leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, che esclude regolamento dei conti:«Chiedo un'accelerazione sul programma di governo. A livello nazionale non cambia nulla». E il capogruppo alla Camera Molinari afferma che «sarà la Lega a indicare il nome del futuro commissario Ue».