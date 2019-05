Elezioni europee: Sangalli, "ora Europa più vicina a imprese e famiglie"

Daniela La Cava 27 maggio 2019 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

"Il nostro auspicio è che ora le forze politiche italiane avvertano la comune responsabilità di agire affinché il nostro Paese, in Europa, conti di più e porti un contributo importante per avere un’Europa più vicina alle imprese e alle famiglie. Per l’Italia, invece, non c’è più tempo da perdere: crescita bloccata e prospettive difficili dei conti pubblici richiedono che si agisca con chiarezza e determinazione. Ne guadagnerà anche il confronto con la nuova Commissione europea”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sulle elezioni europee per il nuovo Parlamento.