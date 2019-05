Elezioni europee: Lega trionfa con oltre 34% consensi, Pd secondo partito, crolla M5S

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 06:41

MILANO (Finanza.com)

Elezioni europee: Lega primo partito in Italia, mentre il Pd supera il M5S. Il partito di Matteo Salvini, quando sono state scrutinate 52.554 sezioni su 61.576, si aggiudica il 34,56% dei consensi.Il Pd è il secondo partito, al 22,88%, e il primo a Roma (dove supera il 30% delle preferenze), e a Milano (al 36%).Crollo del M5S di Luigi Di Maio, al 16,84%, mentre Forza Italia si conferma all'8,53%, Fratelli d'Italia al 6,42%, Più Europa al 3,13%, Europa Verde al 2,32%, La sinistra all'1,7%, il Partito Comunista allo 0,9%, il Partito animalista allo 0,6%, i Popolari per l'Italia allo 0,3%, gli altri movimenti al 2%.Scende l'affluenza, con una partecipazione al voto che si conferma pari al 56,10% rispetto al 58,69% del 2014.Salvini, vicepremier del governo M5S-Lega e leader del Carroccio, commenta a caldo il risultato elettorale, scrivendo su Twitter «Una sola parola: Grazie Italia!», per poi, parlando da Milano, aggiungere: "Chiedo un'accelerazione sul programma di governo. A livello nazionale non cambia nulla- Siamo il primo partito in Italia, adesso si cambia in Europa".L'altro vicepremier, il grande sconfitto leader del M5S Luigi Di Maio, dà la colpa alla bassa affluenza:"Siamo stati penalizzati dall'astensione, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare. Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Da qui in avanti più attenzione ai territori".Così invece il leader del Pd, Nicola Zingaretti:"Molto soddisfatti per l'esito elettorale, la scelta della lista unitaria è stata vincente. Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla presenza del Pd".