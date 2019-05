Elezioni europee, Di Maio: 'flat tax? Per me non c'è problema, Tria ha detto che i soldi ci sono'

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

"Io sono dell'idea che prima facciamo il tavolo flat tax-salario minimo prima lo realizziamo, questo tavolo doveva esserci un mese fa, se vogliamo fare la flat tax per il ceto medio andiamo, per me non c'è problema. Tria ha detto che ci sono i soldi, facciamola, io ci sono". Così il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa al Mise, indetta per commentare i risultati delle elezioni europee che hanno decretato un crollo del Movimento Cinque Stelle.A tal proposito, Di Maio ha fatto un mea culpa: "Non sono qui a parlare politichese. Per noi le elezioni europee sono andate male, da queste elezioni europee apprendiamo una grande lezione"."Impariamo e non molliamo. Come forza politica il M5s sta correndo una maratona, non i cento metri. E' chiaro ed evidente che la nostra gente non è andata a votare, c'è tanto da fare ancora, tante risposte da dare a queste persone. Adesso abbiamo promesse da mantenere e da realizzare, che abbiamo fatto sia il 4 marzo 2018 sia in questa campagna per le europee. C'è da fare il salario minimo orario, il provvedimento per le famiglie che fanno figli e un serio abbassamento delle tasse".