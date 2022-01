Elezione presidente Repubblica, votazioni al via il 24 gennaio

Titta Ferraro 4 gennaio 2022 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Lunedì 24 gennaio, alle ore 15, è convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per l'elezione del Presidente della Repubblica. E' quanto deciso oggi dal presidente della Camera Roberto Fico, previo confronto con la presidente del Senato Elisabetta Casellati.A causa dell'emergenza Covid, quest'anno la procedura di elezione del nuovo presidente della Repubblica prevede una sola votazione al giorno, organizzata per fasce orarie e seguendo l'ordine alfabetico, con blocchi a rotazione di 180-200 persone.