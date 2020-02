Elettra Investimenti: rilasciate nuove funzionalità della piattaforma Exacto

simone borghi 11 febbraio 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti ha completato lo sviluppo di nuove funzionalità della propria piattaforma IoT “EXACTO” relative alla partecipazione ai mercati dell’energia. Le nuove funzionalità consentono di configurare da piattaforma web le UVAM (Unità Virtuali Abilitate Miste) collegando tra loro i siti di produzione e di consumo che le compongono, abilitandoli pertanto alla partecipazione al mercato del “Demand Response” per il servizio della riserva terziaria. La piattaforma EXACTO è collegata ai sistemi di Terna per la trasmissione delle misure e la ricezione dei comandi “Demand Response”.“La piattaforma EXACTO rappresenta un unicum nel panorama degli strumenti di automazione e controllo remotizzato degli impianti. Basata su tecnologie open source, che garantiscono una naturale evoluzione tecnologica del prodotto grazie al contributo delle community di sviluppatori, EXACTO unisce sofisticate capacità di raccolta e analisi dei dati con strumenti all’avanguardia per il telecontrollo e l’automazione degli impianti, applicando logiche decisionali specifiche per ciascun campo applicativo” ha così commentato il CIO di Elettra Investimenti Carlo Alberto Marchi.