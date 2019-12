Elettra Investimenti: entra nel mercato capacità messa in asta da Terna per 2022 e 2023

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti si è aggiudicata, tramite la controllata Alea Energia, una quota di capacità combinata su due anni e su diverse tipologie in asta, di poco superiore a 200 MW per un premio totale di circa 1,3 milioni, nelle aste del mercato della capacità indette da Terna per la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica per gli anni 2022 e 2023.Con questa operazione Elettra Investimenti, si legge in una nota, "conferma la bontà della propria strategia di ingresso sui mercati elettrici, anche in qualità di aggregatore di generazione distribuita e demand response, in particolare nei loro nuovi segmenti dedicati alla sicurezza e bilanciamento del sistema elettrico, attesi in forte sviluppo data la crescente penetrazioni delle fonti rinnovabili intermittenti".