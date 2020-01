Elettra Investimenti: contratto con Xlog (Geox) per impianto da 550 kWp

Daniela La Cava 30 gennaio 2020 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti continua a crescere nel fotovoltaico. La società ha firmato un contratto con Xlog società del gruppo Geox, per la realizzazione “chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico da circa 550 kWp. Il progetto, spiega la società, risulta particolarmente interessante e complesso per la realizzazione e la posa delle strutture di carpenteria metallica e per gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici necessari per il rispetto di tutte le normative. Il contratto firmato genererà nel biennio 2019-2020 un fatturato di circa 575 mila euro.Già nel 2012, si legge ancora nella nota del gruppo di Latina, Geox aveva affidato la realizzazione sul polo logistico di Signoressa in provincia di Treviso di un impianto fotovoltaico di 976 kWp su una superficie di 6.500 mq, la cui produzione copre il 25% dei consumi di energia elettrica.