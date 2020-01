Elettra Investimenti: contratto con Tiscali Italia per impianto fotovoltaico

Daniela La Cava 28 gennaio 2020 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti, società che opera nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel car sharing, ha firmato un contratto con Tiscali Italia per la realizzazione in formula ESCo di un impianto fotovoltaico da circa 450 kWp. Tale impianto verrà realizzato, si legge nella nota, sui tetti verdi del campus di Sa Illetta, inaugurato nel 2003 come sede di Tiscali. Il contratto in formula ESCo prevede la realizzazione di un impianto da 447 kWp formato da 1.376 moduli da 325 Wp e 9 inverter che garantiranno una produzione di circa 654.000 kWh/anno e un risparmio di circa 291 t CO2/anno.Elettra Investimenti a fronte di un contratto con un canone annuo a prezzo fisso garantirà, precisa ancora la nota, a Tiscali la fornitura dell'energia prodotta a prezzo fisso e con un risparmio del 39% rispetto all'attuale prezzo dell'energia elettrica da rete. Il contratto firmato generera' nel corso della sua durata un fatturato pari a circa 650.000 euro.