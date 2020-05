Elettra I. vola del 13% in Borsa, da UniCredit operazione finanziamento da 21,5 mln

Daniela La Cava 5 maggio 2020 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Elettra Investimenti ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 21,5 milioni di euro, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma 'Garanzia Italia' e in parte grazie all’emissione di un minibond sottoscritto da UniCredit.Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione, si legge nel comunicato, saranno utilizzate per supportare il piano di investimenti del Gruppo Elettra, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori capex per oltre 20 milioni di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili), e per conseguire un allungamento delle scadenze dell’indebitamento bancario rendendole più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi. L’operazione è stata strutturata con una durata di 72 mesi di cui 18 di preammortamento.A Piazza Affari il titolo Elettra Investimenti vola, mostrando un rialzo di oltre il 13 per cento.