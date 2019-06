Eles vola del 66% al debutto su Aim Italia

Daniela La Cava 19 giugno 2019 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Debutto col botto, è davvero il caso di dirlo, per Eles sull'Aim Italia. Il titolo della Pmi innovativa con sede a Todi, attiva nel settore del testing della microelettronica, sta volando a Piazza Affari, mostrando un rialzo di oltre il 66% a 3,16 euro. Il prezzo di collocamento era stato fissato in 1,90 euro per azione, estremo massimo del price range.L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, di complessive 3.630.000 azioni, di cui 3.157.000 di nuova emissione. La richiesta delle azioni è stata superiore di 5 volte rispetto al quantitativo offerto. Si tratta di un record assoluto nella storia dell’Aim Italia.