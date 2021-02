Eles: primo ordine da nuovo cliente nella silicon valley Israeliana

Alessandra Caparello 9 febbraio 2021 - 09:24

Eles ha ricevuto il primo ordine, da parte di una Start-Up Israeliana per la fornitura della propria soluzione R.E.T.E., applicata ai nuovi dispositivi c.d. “IMAGE SENSOR” per il settore Automotive.La PMI innovativa quotata su AIM Italia e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e Mission Critical, comunica di aver ricevuto l’ordine dal nuovo cliente , significativo per Eles perché opera in un’aerea geografica come quella di Israele, dove la ricerca e l’innovazione nel settore automotive rappresentano uno degli obiettivi strategici a livello nazionale.