Eles, nuovo cliente Usa: al via collaborazione per sviluppo e fornitura applicazioni aerospace & defence

Daniela La Cava 26 maggio 2021 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Eles, fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha ricevuto un ordine da un nuovo cliente dagli Stati Uniti con cui avvierà una collaborazione per lo sviluppo del mercato per applicazioni aerospace & defence. Tale partnership, si legge nel comunicato della Pmi innovativa, si svilupperà su due ambiti: collaborazione sul mercato per la vendita delle soluzioni Eles ed erogazione di servizi di affidabilità tramite il laboratorio di proprietà del nuovo cliente. In particolare, la società italiana e il nuovo partner collaboreranno strettamente sui Clienti finali dove l’azienda sarà responsabile dello sviluppo e fornitura delle applicazioni.L’azienda cliente e partner, infatti, offre al mercato "Mission critical" dispositivi ad alta affidabilità, selezionati tramite attività di qualifica e screening per assicurare il livello di robustezza necessario. La scelta di collaborare con Eles nasce infatti dall’elevata esigenza di affidabilità richiesta per questa tipologia di applicazioni per cui la metodologia R.E.T.E. (Reliability Embedded Test Engineering) propostada Eles offre i migliori risultati.