Eles: la soluzione Rete scelta da un Design Center nel Far East

simone borghi 31 ottobre 2019 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

ELES ha acquisito un nuovo importante cliente nel Far East che ha scelto R.E.T.E. (Reliability Embedded Test Engineering) per la qualifica dei propri prodotti. La rilevanza strategica, e l’importanza, è dovuta al fatto che tale cliente è un Design Center, ossia un centro di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie in grado di progettare componenti o blocchi da integrare in un IC, leader nel Far East per soluzioni innovative advanced digital, mixed-signal e configurable memory.“E’ una grande soddisfazione che un Design Center che utilizza Tecnologie all’Avanguardia abbia scelto le soluzioni R.E.T.E. di ELES. Per noi rappresenta una grande opportunità per produrre importanti vantaggi competitivi per il nostro nuovo partner e per permettere ad ELES di portare R.E.T.E. anche a tutti i clienti del Design Center. Portando R.E.T.E. alla fase di design non solo si riduce il costo del test ma si afferma sempre di più il TDBI (Test During Burn-In) come alternativa all’ATE test (Automatic Test Equipment)”, dichiara Francesca Zaffarami, ad di ELES.