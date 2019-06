Eles: domani parte roadshow e apertura book per quotazione su Aim Italia

Daniela La Cava 5 giugno 2019 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Eles, Pmi Innovativa basata a Todi attiva nella produzione di apparecchiature per il test e il controllo dell'affidabilità dei semiconduttori, si avvicina sempre più alla quotazione sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Domani, giovedì 6 giugno, avrà inizio il roadshow e, contestualmente, verrà aperto il book attraverso il quale sarà possibile inserire le domande di sottoscrizione delle azioni. È quanto si apprende in una nota della società umbra."La società nel corso degli ultimi tre anni ha sostanzialmente raddoppiato il suo fatturato - commenta Francesca Zaffarami, a.d. di Eles -, passando dai 12,4 milioni di euro del 2016 ai 22,2 milioni di euro del 2018. Grazie all'effetto di alcuni megatrend, come la guida autonoma, l'intelligenza artificiale e i big data le stime di crescita del nostro settore per i prossimi 10 anni sono viste in forte crescita e spingeranno infatti il giro di affari del settore dai 500 miliardi di dollari del 2019 ai 1.000 miliardi di dollari previsto nel 2030".