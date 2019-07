Eles: depositato brevetto con tecnologia rivoluzionaria. Titolo vola a +10%

simone borghi 1 luglio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Eles ha depositato un brevetto rivoluzionario nel mondo dei dispositivi a semiconduttore. Si tratta di “Eles adaptive liquid cooling”, al momento l’unica soluzione al mondo in grado di garantire il necessario stress termico accelerato durante il test dei dispositivi a semiconduttore nel range di potenza da 10w fino a 1.000w e valido sia per i test di qualifica sia di produzione.La tecnologia SEMI abilita la produzione di chips sempre più complessi (System on chip) e con sempre maggiore potenza di calcolo e di controllo. Questo si traduce in calore che deve essere smaltito adeguatamente dai package di questi dispositivi per consentirne il corretto funzionamento; in caso contrario, il dispositivo si danneggerebbe in modo irreparabile non appena messo in funzione.“Grazie a questa innovazione, porteremo finalmente la nostra offerta R.E.T.E. a tutti I dispositivi HIGH POWER fino a 1000W. È necessario aumentare continuamente la gamma dei prodotti che possono essere processati con i nostri sistemi e la soluzione R.E.T.E., in modo da renderli sempre più universali”. Grazie all’innovativo approccio R.E.T.E., ELES ha realizzato tra il 2016 e il 2018 un incremento del fatturato pari al 77%, un aumento dell’Ebit del 260% e una crescita dell’export nel primo trimestre dell’80% circa.A seguito della notizia, il titolo della PMI innovativa attiva nel settore del testing della microelettronica è scattato a Piazza Affari e ora segna un rialzo di oltre il 10% a 6,46 euro.