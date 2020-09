Effetto governo più solido post elezioni. Spread BTP-Bund sotto 140, vicino ai minimi da febbraio

Laura Naka Antonelli 22 settembre 2020 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Spread BTP-Bund sotto quota 140 punti base, per la prima volta dallo scorso 17 agosto, quando era sceso fino a 138 punti base. Nel caso in cui anche tale soglia dovesse essere sforata al ribasso, il differenziale tornerebbe ai minimi dallo scorso febbraio.I tassi sui BTP decennali sono anche essi in calo, allo 0,88%. A portare gli acquisti sulla carta italiana, è stato l'esito del referendum costituzionale e delle elezioni regionali del 20-21 settembre.Esito che ha blindato ulteriormente il governo M5S-PD: da un lato c'è il rafforzamento del PD, che incassa importanti vittorie sul fronte delle elezioni regionali, sventando il pericolo che la roccaforte rossa Toscana finisca in mani leghiste: il democratico Eugenio Giani vince con il 49% rispetto al 40% della leghista Susanna Ceccardi.Dall'altro lato, a trionfare nel referendum per il taglio dei parlamentari è stato il SI promosso dal M5S, con il 69,96% dei voti, rispetto al 30,05% dei NO, a fronte di una affluenza pari al 53,84%.