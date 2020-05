Effetto coronavirus-lockdown: Pil area Ocse -1,8% in I trim. Pil Italia -4,7%, Francia -5,8%

Laura Naka Antonelli 26 maggio 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

"A seguito dell'introduzione delle misure di contenimento sul COVID-19 lanciate in tutto il mondo, il Pil dell'area Ocse è sceso dell'1,8% nel primo trimestre del 2020, riportando la flessione più forte dalla contrazione pari a -2,3% del primo trimestre del 2009, all'apice della crisi finanziaria, stando alle stime provvisarie". E' quanto si legge nell'outlook trimestrale sull'economia dell'Ocse, appena diffuso."Tra i paesi del G7, il Pil è sceso in modo significativo in Francia e Italia, dove le misure di lockdown sono state più severe e lanciate prima che in altri paesi", si legge nel rapporto. Il Pil francese è crollato del 5,8%, mentre quello italiano del 4,7%, dopo rispettivamente i cali di -0,1% e -0,3% del quarto trimestre del 2019".Confermata la recessione tecnica - due trimestri consecutivi di crescita negativa - sia per l'Italia che per la Francia.