Effetto asta BTP: spread sotto 140 punti base, tassi decennali scendono al minimo dal 2019

Laura Naka Antonelli 29 settembre 2020 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Effetto positivo dell'asta dei BTP sul mercato secondario, con lo spread BTP-Bund a 10 anni che scende a 138 punti base, a fronte di un rendimento che scende fino allo 0,845%. E' il minimo dall'ottobre del 2019.Per la precisione, il Tesoro italiano ha emesso BTP a 10 anni per un valore di 4,5 miliardi, al tasso dello 0,89%, in calo di ben 22 punti base rispetto all'ultima emissione. Il rendimento dello 0,89% è a un passo dal minimo record dello 0,88% segnato alla fine di settembre del 2019.Il bid to cover è stato pari a 1,27, a fronte di una domanda di 5,7 miliardi di euro.Collocati anche 2,5 miliardi di Btp a 5 anni, a un tasso dello 0,35% (anche in questo caso, il ribasso dei rendimenti è stato di 22 pb). La domanda è stata superiore ai 3,97 miliardi, con un bid to cover di 1,59.