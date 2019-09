Effetto Renzi, lo spread si allarga verso 140 dopo spaccatura nel Pd

Titta Ferraro 17 settembre 2019 - 11:13

In allargamento oggi lo spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra i tassi del decennale italiano e tedesco è salito questa mattina fino a 139 pb, con rendimento del Btp a 10 anni risalito in area 0,9%. Ieri in avvio di giornata lo spread aveva toccato il nuovo minimo da maggio 2018 a quota 131.Il mercato guarda agli ultimi sviluppi sul fronte politico italiano. L'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del PD, Matteo Renzi, ha annunciato l'uscita dal PD, rassicurando tuttavia il governo M5S-PD sul suo sostegno. La Repubblica pubblica oggi un'intervista all'ex premier, che rende noto che i parlamentari che lo seguiranno saranno una trentina, più o meno.