Effetto Nikola traina ancora il titolo CNH tra i migliori del Ftse Mib

Balzo anche oggi di CNH (+3,39% a 6,71 euro) che già ieri era stato il migliore dell'intero Ftse Mib. Sponda importante arriva dal rush di +22% a Wall STreet del titolo Nikola, la start-up di camion elettrici e a idrogeno di cui CNH detiene una quota di oltre il 7 per cento del capitale ed è partner per il lancio in Europa del Nikola Tre che sarà costruito nello stabilimento tedesco della casa torinese.Nikola ieri ha confermato un ordine di migliaia di camion completamente elettrici. L’ordine include 2.500 telai elettrificati per Republic Services, con la possibilità di aumentare l’ordine fino a 5.000 unità.