Effetto Covid, Bankitalia: tensione mercati, salgono rendimenti obbligazioni banche e società non finanziarie

Laura Naka Antonelli 17 aprile 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

"I costi di finanziamento delle società non finanziariee delle banche italiane hanno a loro volta risentitodel peggioramento delle condizioni dei mercati finanziari. Nella seconda settimana di aprile i rendimenti delle obbligazioni emesse erano in media pari al 2,4 per cento per le società non finanziarie e al 3,6 per le banche, circa150 e 240 punti base oltre i rispettivi valori medi di febbraio". Così si legge nel bollettino di Bankitalia."I premi sui CDS dei maggiori intermediari italiani sono saliti marcatamente; l'aumento è stato comune alle principali banche dell'area dell'euro e si è attenuato dopo le misure adottate dalla BCE".