Effetto COVID-19, Commissione Ue: inflazione sotto lo zero in Italia in 2020

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2020 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione italiana scenderà quest'anno sotto lo zero, segnando -0,3%, per poi risalire allo 0,7% l'anno prossimo. E' quanto risulta dalle Previsioni economiche di primavera 2020 stilate dalla Commissione europea e pubblicate oggi.La disoccupazione salirà inoltre in Italia all'11,8% nel 2020 (rispetto al 10,0% del 2019), per poi scendere al 10,7% nel 2021.