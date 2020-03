Effetti Coronavirus: Anfia, Federauto e Unrae, necessario tavolo confronto su settore trasporti

Daniela La Cava 2 marzo 2020 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

"Di fronte all’emergenza sanitaria mondiale che stiamo vivendo, vengono messe a nudo tutte le distrazioni e le mancanze di indirizzo politico delle quali è stato vittima il settore dell’autotrasporto italiano nel suo complesso", per questa ragione "è necessario un Tavolo di confronto con il ministro Paola De Micheli, che lavori concretamente per predisporre con urgenza provvedimenti atti a supportare un settore strategico per l’economia". E' quanto si legge in un comuncato congiunto di Anfia, Federauto e Unrae, che rappresentano le aziende impegnate nella produzione, distribuzione e assistenza di veicoli industriali e delle loro componenti. In particolare, "si richiede l’emanazione al più presto dei Decreti attuativi per l’utilizzo delle risorse già stanziate per il finanziamento degli investimenti nell’autotrasporto, la previsione di deroghe autorizzative per la logistica industriale nella zona rossa, la dilazione dei termini per il perfezionamento delle domande di ricorso al superammortamento, la proroga dei termini di scadenza dei corsi di formazione per i giovani conducenti".