Educazione finanziaria: una squadra di youtuber per divulgare ai giovani le tematiche finanziarie

Titta Ferraro 28 settembre 2021 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Si avvicina ottobre, che è anche il mese dell'Educazione Finanziaria, e tra le iniziative volte ad avvicinare i giovani al mondo del risparmio arriva il canale YouTube unbranded “ Investiamo ”, lanciato da Tinaba e Banca Profilo al fine di approntare in modo semplice e con linguaggio divulgativo le tematiche finanziarie. Il progetto comprende anche un blog di informazione e aggiornamento sul mondo finanziario.

Il progetto vedrà la collaborazione continuativa tra esperti della Banca e diverse professionalità. A partire da Marcello Ascani, youtuber e content creator, appassionato di viaggi, finanza personale e risparmio, che collabora con Tinaba e Banca Profilo da tempo e, che ha contribuito in prima persona, insieme alla sua agenzia Flatmates, alla nascita del canale. Si prosegue poi con altri youtuber, come Ingegneri in Borsa e Pietro Michelangeli esperti di finanza personale, Elia Bombardelli, il giovane docente di fisica e matematica diventato famoso con le sue video-lezioni, e con realtà innovative come Starting Finance, la startup che ha costruito la più grande community italiana under 30 di appassionati del settore economico-finanziario.



La collaborazione continua poi anche con la consulenza del team di H-FARM Digital Marketing attraverso il quale Tinaba con Banca Profilo all’inizio dell’anno ha avviato una strategia di comunicazione che utilizza i diversi strumenti del digital marketing.

“Crediamo fortemente nell’importanza della conoscenza nell’ambito finanziario, e per questo motivo abbiamo pensato a un progetto in grado di avvicinare le nuove generazioni ai temi del risparmio e degli investimenti. Siamo tra le banche private con il più elevato livello di attenzione al digitale, quindi, è stata naturale la scelta di un mezzo in grado di interloquire con i più giovani”, asserisce Fabio Candeli, Amministratore Delegato di Banca Profilo.

“Il mio interesse per la gestione dei risparmi e la finanza personale nasce da lontano - commenta Marcello Ascani, Youtuber e co-fondatore di Flatmates - collaboro con Tinaba e Banca Profilo da diverso tempo e ho potuto approfondire la loro realtà. In questo frangente ho pensato che potesse essere davvero interessante sviluppare un progetto a quattro mani, per raccontare un mondo per me affascinante in tutte le sue sfaccettature, coniugando la loro professionalità con il linguaggio di YouTube”.

Cosa propone il nuovo canale di educazione finanziaria

Nel canale, si possono già trovare video infografiche animate che spiegano in modo chiaro il significato dei termini più diffusi del settore, come le azioni e le obbligazioni; video tutorial su come risparmiare o creare un portafoglio di investimento; video di Marcello Ascani, in cui vengono raccontati il lavoro e la vita di professionisti che lavorano in una banca; altri video in collaborazione con youtuber e content creator appassionati di tematiche economiche e finanziarie.

Il canale conta già una community di oltre 10 mila iscritti dove più dell’80% del pubblico ha dai 18 ai 34 anni, a dimostrazione del fatto che il progetto ha saputo rispondere in modo concreto alla curiosità delle nuove generazioni attraverso contenuti di qualità, dal linguaggio semplice e chiaro.