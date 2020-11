Educazione finanziaria: nasce la piattaforma WelfareX per aiutare su temi quali pensione e risparmio

Redazione Finanza 25 novembre 2020 - 19:05

eQwa, Impresa Sociale specializzata in educazione finanziaria e CGMoving, società di servizi di Welfare Territoriale e Aziendale creata da CGM e Moving, hanno siglato un accordo volto a diffondere Educazione Finanziaria di Qualità all’interno di progetti di welfare comunitario ed aziendale.Il modello realizzato mette a disposizione dei destinatari, tramite la piattaforma WelfareX, un servizio innovativo di educazione finanziaria personale, realizzato da educatori finanziari che operano in conformità alle norme di qualità UNI 11402, appartenenti a cooperative e organizzazioni sociali. Il servizio, già sperimentato prima a Milano e poi in altri territori, prevede momenti collettivi ed incontri di accompagnamento personali, che comprendono simulazioni e report scritti. Lo scopo è aiutare i cittadini ed i lavoratori a comprendere le proprie necessità in tema di spesa, debito, protezione, pensione e risparmio per i propri progetti di vita.Il servizio è disponibile a partire da oggi e può essere svolto sia in presenza che in remoto. L’intento, come evidenzia Stefano Granata, Presidente di CGMoving è quello di “supportare cittadini e lavoratori ad acquisire consapevolezza sulla propria economia personale e familiare, rafforzando il ruolo della cooperazione nei supporti alle fragilità ed alle vulnerabilità. Oggi essere a fianco delle persone richiede nuove competenze e la cooperazione ha raccolto questa nuova sfida integrandola con le proprie competenze già presenti”.