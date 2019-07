Educazione finanziaria: GAM lancia Investment Academy

Valeria Panigada 3 luglio 2019 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

GAM, società di gestione patrimoniale, ha lanciato l'Investment Academy, una iniziativa per la condivisione della conoscenza in materia di finanza e investimenti. L'obiettivo è aumentare la comprensione del mondo degli investimenti da parte della società e di confrontarsi con investitori professionali. In particolare, la nuova piattaforma si basa su tre pilastri principali: GAM Investment Insights, per tenere aggiornati gli investitori sugli ultimi trend del settore; partnership accademiche, per agevolare un dialogo sulle ultime teorie finanziarie; iniziative educational sociali per migliorare l’istruzione e l’alfabetizzazione finanziaria a livellosociale.