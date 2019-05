Edizione: poteri ai 4 nipoti di Luciano Benetton, sfuma nomina a.d. (La Stampa)

Daniela La Cava 21 maggio 2019 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Scende in campo la seconda generazione dei Benetton. I nipoti del patriarca Luciano vogliono contare nelle future scelte di Edizione, la cassaforte del gruppo. Al punto che, almeno in una prima fase, con ogni probabilità non sarà neppure nominato un amministratore delegato in sostituzione di Marco Patuano. È quanto scrive "La Stampa" in edicola oggi. Carlo Bertazzo, in un primo momento favorito per la carica, resterà direttore generale. Per ripartire in questa nuova fase che segna una svolta per la holding trevigiana dopo la scomparsa di Gilberto Benetton, aggiunge il quotidiano di Torino, la seconda generazione è decisa a prenderne collegialmente le redini.Gli azionisti, però, almeno in questa fase, vogliono dare centralità al cda dove tutta la famiglia è rappresentata, con una struttura di governance giudicata più appropriata al momento di passaggio che l'azienda sta attraversando, con la transizione alla seconda generazione.