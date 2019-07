Edizione (Benetton): Sintonia cede 5% ConnecT a fondi Abu Dhabi e Singapore

Daniela La Cava 12 luglio 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Edizione, holding della famiglia Benetton, ha annunciato ieri sera che la sua controllata al 100% Sintonia ha venduto una quota complessiva del 5% del capitale di ConnecT a due società interamente controllate rispettivamente dal fondo Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e Gic, fondo sovrano di Singapore. La vendita del 2,5% ciascuno di ConnecT ad Adia e Gic, si legge in una nota, è avvenuta a seguito dell'esercizio da parte di questi ultimi dell'opzione call, il 5 giugno e l'1 luglio 2019 rispettivamente, prevista dall'accordo tra soci siglato tra le parti il 9 ottobre 2018.Post operazione, Sintonia rimane l'azionista di maggioranza e controllo di ConnecT con una quota del 55% (in precedenza era il 60%), mentre le controllate di Adia e Gic detengono oggi il 22,5% ciascuna (in precedenza 20%).ConnecT, è una società di investimento controllata da Sintonia - a sua volta interamente controllata da Edizione - che detiene il 29,9% di Cellnex, il principale operatore europeo d'infrastrutture di telecomunicazioni wireless e di diffusione audiovisiva.