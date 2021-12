Editoria: Lamberto Dolci nuovo responsabile relazioni esterne di Agenzia Nova

Redazione Finanza 23 dicembre 2021 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

Lamberto Dolci è il nuovo responsabile relazioni esterne di Agenzia Nova. Il manager umbro ha sempre ricoperto ruoli nel marketing e nel posizionamento di grandi marchi e aziende, come Perugina, Ariston e Indesit, poi in Poste Italiane e in Eni dove, dal 2006 al 2016, ha avviato il lavoro di riposizionamento di marca. Negli ultimi anni si è dedicato anche a docenze e consulenze (alla Luiss Business School ricopre il ruolo di professore aggiunto). Ora in Agenzia Nova, Dolci affiancherà il management garantendo che “l’attività dei prossimi anni all'agenzia diventa centrale".