Edison realizzerà centrale termoelettrica a gas in Campania, investimento da 370 milioni

Valeria Panigada 29 novembre 2019 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Edison sarà impegnata nella realizzazione di una centrale termoelettrica di ultima generazione a ciclo combinato alimentata con gas naturale a Presenzano, in provincia di Caserta. Il progetto prevede la collaborazione tra Edison e Ansaldo Energia, in qualità di assegnatario del contratto. La centrale avrà una potenza complessiva pari a circa 760 MW e permetterà di ottenere delle emissioni specifiche di CO2 inferiori del 40% rispetto alla media del parco termoelettrico italiano. Le tecnologie adottate permetteranno di raggiungere elevate prestazioni ambientali garantendo inoltre emissioni di ossidi di azoto (NOX) inferiori di oltre il 60% rispetto agli attuali impianti a ciclo combinato della stessa taglia, nonché un utilizzo limitato della risorsa idrica. Il progetto richiede un investimento complessivo di 370 milioni di euro. L’avvio della costruzione è previsto all’inizio del 2020 e la durata dei lavori per la messa in esercizio della centrale sarà di 30 mesi.