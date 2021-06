Edison: obiettivo portare la capacità eolica e fotovoltaica dall’attuale 1,1 GW a 4 GW al 2030

Alessandra Caparello 16 giugno 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Edison annuncia l’obiettivo di incrementare la propria quota di capacità rinnovabile installata, eolica e fotovoltaica, dagli attuali 1,1 GW a 4 GW al 2030. La società come si legge in una nota, conferma dunque il proprio ruolo di operatore responsabile, leader nella transizione energetica del Paese, con un piano industriale che ha nella crescita della generazione rinnovabile uno dei propri cardini di sviluppo strategico, insieme all’efficienza energetica, le vendite ed i servizi per i clienti finali e le attività gas e green gas. Un piano di sviluppo ad alta valenza per il tessuto economico italiano, che si traduce in investimenti per circa 3 miliardi di euro al 2030, al fine di accompagnare la rapida crescita richiesta dalla sfida della transizione energetica e dagli obiettivi fissati per la decarbonizzazione.