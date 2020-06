Edison: gli asset in Norvegia e Algeria rimangono nel perimetro, rivisto accordo con Energean

Valeria Panigada 29 giugno 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Gliasset di Edison Exploration & Production (E&P) in Norvegia e in Algeria restano nel perimetro della società, fino a quando le condizioni di mercato permetteranno una loro migliore valorizzazione. Lo ha fatto sapere Edison, annunciando la revisione dell'accordo di vendita che aveva firmato con Energean nel luglio del 2019. Edison conferma comunque la propria strategia di uscita dal settore E&P e di sviluppo nelle rinnovabili. "Infatti - si legge nella nota odierna - la revisione dell’accordo garantisce comunque la cessione di gran parte del portafoglio e l’uscita di Edison dalle attività di produzione operate in quanto gli asset attualmente in sviluppo in Norvegia e quello produttivo in Algeria non sono operati da Edison". L’enterprise value delle attività oggetto di dismissione, a seguito delle revisioni dell’accordo, è pari a 284 milioni di dollari. Il closing con Energean è atteso entro l’anno.