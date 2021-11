Edison ed Iveco insieme per sostenibilità trasporto merci a lunga percorrenza

Redazione Finanza 5 novembre 2021 - 14:24

MILANO

Edison e Iveco uniscono le forze sul tema della sostenibilità. Le due società hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile a gas e per facilitare ulteriormente la penetrazione del gas naturale liquefatto (GNL) nel settore del trasporto stradale in Italia. Nel dettaglio, l'intesa si fonda sul riconoscimento del ruolo cardine che la G-Mobility (la mobilità a GNL e a gas naturale compresso, CNG) svolge nel processo di decarbonizzazione del Paese e fa leva sulla posizione unica che i due gruppi ricoprono nella sfida della transizione energetica: Edison quale operatore verticalmente integrato su tutta la catena del valore del GNL e impegnato nello sviluppo dei green gas, e Iveco quale leader per la produzione di veicoli commerciali a gas naturale.