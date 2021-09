Edison e Snam con Saipem e Alboran per progetto Green Hydrogen Valley In Puglia

Daniela La Cava 15 settembre 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Edison e Snam hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) insieme a Saipem e Alboran Hydrogen, che già avevano sottoscritto un accordo di collaborazione lo scorso gennaio, per lo sviluppo congiunto del progetto Puglia Green Hydrogen Valley, una delle prime iniziative per la produzione e il trasporto di idrogeno verde su larga scala in Italia.Il progetto ha l’obiettivo di contribuire ad accelerare la diffusione dell’idrogeno verde, uno dei principali protagonisti della strategia di decarbonizzazione europea, nel mix energetico nazionale in modo da raggiungere i target italiani ed europei al 2050 di neutralità climatica. La Puglia Green Hydrogen Valley si propone di realizzare tre impianti di produzione di idrogeno verde a Brindisi, Taranto e Cerignola (Foggia) per una capacità complessiva di 220 MW ed alimentati da una produzione fotovoltaica per una potenza totale di 380 MW. Si stima che, una volta a regime, i tre impianti siano in grado di produrre fino a circa 300 milioni di metri cubi di idrogeno rinnovabile all’anno."Riteniamo che l’economicità dell'investimento possa essere raggiunta solo grazie ad un contributo a fondo perduto. Stimiamo investimenti per gli elettrolizzatori in un range di 100-250 milioni di euro in funzione della tipologia (alcalino o PEM). L'investimento per la capacità fotovoltaica lo individuiamo tra 300 e 500 milioni. Calcoliamo che il fatturato originabile dalla produzione di idrogeno si aggirerebbe a 50 milioni (ex vantaggio sull’emissione di C02)", commentano gli analisti di Equita.