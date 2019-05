Edison: Nicola Monti candidato a nuovo amministratore delegato, Marc Benayoun a presidente

Valeria Panigada 22 maggio 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Edison si prepara a rivedere i vertici dopo i nuovi incarichi assunti dall'amministratore delegato Marc Benayoun nella francese EDF (sarà il group senior executive vice president responsabile per la business unit clienti, servizi e azione regionale). Il gruppo ha infatti annunciato la candidatura di Nicola Monti come nuovo amministratore delegato e di Marc Benayoun come presidente. Entrambi i nomi verranno proposti al consiglio di amministrazione di Edison nella riunione prevista nella seconda decade di giugno.