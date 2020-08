Ediliziacrobatica: emesso basket bond con Intesa Sanpaolo

Daniela La Cava 3 agosto 2020 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Ediliziacrobatica ha emesso un bond del valore di 10 milioni di euro che sarà interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’ampio programma di basket bond promosso in partnership con Elite, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group.L’operazione consentirà al gruppo genovese, già leader in Italia nel settore edile per lavori su corda, di rafforzare il proprio sviluppo, in particolare all’estero. Sono infatti le aziende con le migliori potenzialità ad accedere a questa forma di finanziamento alternativa al credito bancario, molto apprezzata dagli investitori stranieri.Nell’operazione EdiliziAcrobatica S.p.A. è stata assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor, dallo studio legale LCA in qualità di legale dell’emittente e dallo Studio Grimaldi in qualità di legale della banca.