EdiliziAcrobatica vola a +10% a Piazza Affari, Intesa dice buy. Domanda sostenuta grazie a Bonus Facciate 90%

20 aprile 2021

MILANO (Finanza.com)

EdiliziAcrobatica svetta oggi a Piazza Affari. Il titolo della società leader nei lavori edili su corda segna oltre +10% in area 6,80 euro. Sponda dall'avvio della copertura da parte degli analisti di Intesa Sanpaolo che indicano buy con target price a 10 euro, che implica un potenziale upside di oltre il 60 per cento rispetto ai livelli di chiusura di ieri."L'introduzione di incentivi fiscali sulle opere finalizzate al miglioramento delle facciate degli edifici (il cosiddetto 'Bonus Facciate 90%') sta aumentando la domanda di manutenzione esterna e ristrutturazione del patrimonio immobiliare - argomentano gli esperti di Intesa Sanpaolo - e pensiamo che EdiliziAcrobatica sia ben posizionata per cogliere questa opportunità grazie al valore della sua proposta commerciale innovativa".