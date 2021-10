EdiliziAcrobatica: settembre in crescita a tripla cifra per contratti sottoscritti

Daniela La Cava 5 ottobre 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Ancora un mese di crescita per EdiliziAcrobatica. La società ha archiviato settembre con un incremento del 139% dei contratti sottoscritti pari a 16,266 milioni di euro rispetto ai 6,812 milioni del 2020. La progressione dei risultati aziendali si conferma anche analizzando i dati dei primi 9 mesi dell’anno e confrontandoli con l’analogo periodo dell’esercizio precedente: il valore dei contratti sottoscritti, che si attestano a 97,047 milioni di euro, è in crescita di circa il 268% rispetto ai 26,361 milioni del 2020. Per quanto riguarda EdiliziAcrobatica France, si conferma la tendenza positiva che ha portato a una crescita del 25% del valore totale dei contratti sottoscritti da gennaio a settembre 2021.